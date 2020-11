Suéllen Rosim e Dr Raul disputam o 2º turno das eleições em Bauru

O 2º turno das eleições para prefeito de Bauru (SP) será disputado no dia 29 entre os candidatos Suéllen Rosim (Patriota) e Dr Raul (DEM) . Segundo a Justiça Eleitoral, Suéllen teve 57.844 votos, o que corresponde a 35,60% dos votos válidos. Enquanto isso, Dr Raul recebeu 53.299 votos, o equivalente a 32,80%.

A eleição em Bauru teve 30,46% de abstenção, 5,63% votos brancos e 8,07% votos nulos.

Suéllen Rosim é candidata pelo partido Patriota. Ela tem 32 anos e disputou as eleições de 2018 para deputada estadual, obtendo a vaga de suplente pelo seu partido na Assembleia paulista. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 1.659,92.

O médico ortopedista Orlando Costa, de 65 anos, integra a chapa como vice-prefeito. O Patriota disputa as eleições sem coligação.

Depois da divulgação do resultado, Suéllen Rosim disse à TV TEM que “confiava no olhar da população e na verdade que eu enxergava ao longo da nossa caminhada pelas ruas”.

Pelos próximos 15 dias, a candidata informou que pretende aproveitar o espaço nas redes sociais e mais tempo de propaganda eleitoral para mostrar o seu projeto para os quatro cantos de Bauru e debater ideias.

“Eu já sabia que ia ser um grande desafio do começo ao fim, mas ver o resultado das urnas, na verdade é o resultado de um trabalho incansável. Eu trabalhei muito e enxergo como a colheita de um trabalho. Trabalhei na minha profissão, plantei na vida das pessoas ao longo dessa caminhada e as urnas mostraram que elas acreditaram no nosso projeto do começo ao fim”, declarou.

Já o candidato Raul Gonçalves de Paula, o Dr Raul (DEM), é médico oftalmologista e concorre pela segunda vez ao cargo de prefeito da cidade. Dr Raul tem 59 anos, é casado e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 8.761.864,53.

O vereador Fábio Mafrinato, do PP, tem 45 anos e integra a chapa como candidato a vice-prefeito. A coligação DEM-PP conta ainda com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e o Partido Social Liberal (PSL).

Dr Raul foi vereador entre os anos de 2012 e 2016, quando deixou o cargo para disputar as eleições municipais. Em 2016, ele também chegou a ir para o 2º turno da disputa nas eleições, mas contra o Gazzetta, que foi eleito prefeito na época com 59,96% dos votos válidos. Nesta eleição, Gazzetta teve apenas 8,78% dos votos.

Após o resultado, Dr Raul disse em entrevista à TV TEM que não vai seguir a mesma linha de campanha para os próximos 15 dias já que agora ele sabe quem é a sua adversária.

Ele também informou que vai aproveitar seu tempo de rádio e televisão para apresentar suas propostas e discuti-las de forma mais intensa.

“Nós temos que mostrar pra população que nós temos o melhor programa em relação ao nosso adversário. Então nos próximos 15 dias as estratégias serão outras, a forma, o conteúdo vai ser com mais detalhes para que a população enxergue que o nosso plano de governo é o melhor para a cidade de Bauru. Eu repito: Bauru não aguenta mais novas experiencias”, declarou.

Veja o resultado após o fim da apuração:

Suéllen Rosim – PATRIOTA – 35,60%

Dr Raul – DEM – 32,80%

Gazzetta – PSDB – 8,78%

Jorge Moura – PT – 5,94%

Rosana Polatto – PSB – 4,55%

Valle – PODE – 4,18%

Edu Avallone – REPUBLICANOS – 2,93%

Sandro Bussola – PSD – 1,95%

Renata Ribeiro – PSOL – 1,44%

Gerson – PDT – 0,96%

Kim – PROS – 0,45%

Sergio Alba – SOLIDARIEDADE – 0,38%

Vagner Crusco – PCO – 0,03%

