SP assina convênio para implantação do Poupatempo em Itatinga

O vice-governador, Rodrigo Garcia, assinou nesta quinta-feira, dia 08 de abril, convênio para a instalação de três novas unidades do Poupatempo.

Com investimento estimado em mais de R$ 450 mil, da Secretaria de Governo, as cidades beneficiadas serão Atibaia, Itatinga e Porto Ferreira, no interior do Estado. A assinatura do documento contou com a presença do diretor-presidente da Prodesp, André Arruda, do diretor da Prodesp, Murilo Macedo, do diretor-presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto, além dos prefeitos dos municípios.

As três unidades contarão com 160 tipos de serviços de diversos órgãos e irão incorporar todos os atendimentos do Detran.SP, como primeira habilitação, renovação da CNH, transferência e licenciamento de veículos, revistoria, entre outros. A estimativa é que mais de 220 mil pessoas sejam beneficiadas.

“É o nosso Poupatempo 4.0, que integra o atendimento de excelência do Estado com os bons serviços das prefeituras municipais, nossas grandes parceiras na ampliação dos serviços à população”, afirma Vice- governador e secretário de Governo Rodrigo Garcia.

Em 2020, o Governo de São Paulo anunciou o novo plano de expansão do Poupatempo e a incorporação dos serviços do órgão estadual de trânsito ao atendimento do programa.

Para viabilizar a ampliação e chegar a 340 postos no Estado, as Ciretrans (unidades de atendimento do Detran.SP) serão transformadas em postos do Poupatempo, com atendimento integrado e inovador, oferecendo mais opções.

“O novo modelo de Poupatempo, incorporado ao Detran.SP, é mais moderno, compacto e com foco os serviços digitais. Como os atendimentos serão realizados no mesmo local por diversos órgãos, o cidadão ganhará em agilidade, eficiência, comodidade e autonomia, sem perder o padrão de qualidade, marca registrada do programa, que cada vez mais estará próximo da população, inclusive nas cidades de menor porte”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp.

Para o presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto, a integração entre o Detran e o Poupatempo é fundamental para que o Estado atenda cada vez melhor. “O grande objetivo é ser mais eficiente e menos burocrático e a unificação sem dúvida simplifica a vida das pessoas. Elas passam a resolver de forma simples, rápida e efetiva, tudo em um só lugar, no Poupatempo”, afirma Neto. “Além do mais, essa sinergia aumenta o leque de opções tanto na forma presencial como digital. Dessa forma, vamos saltar para mais de 240 serviços, de diferentes órgãos, até 2022”, acrescenta.

Até o momento sete novas unidades do programa com esse formato já estão em funcionamento no Estado: Franco da Rocha, Hortolândia, Piquete, Santa Bárbara D’Oeste, Serra Negra, Sumaré e Alesp.