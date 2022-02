SP-255 vai ter trecho interditado por 2 dias

Nesta quinta (17) e sexta-feira (18), a concessionária Arteris ViaPaulista irá desviar o tráfego entre os kms 174 e 177 da rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado (SP-255), em Barra Bonita, para execução de obras na encosta e faixa de rolamento.

O trecho ficará fechado das 6h de hoje até as 18h de amanhã com objetivo de garantir a segurança de usuários e colaboradores durante os trabalhos. O local recebeu reforço na sinalização, com utilização de cones e placas.

Usuários de veículos leves que seguem no sentido Igaraçu do Tietê devem acessar o dispositivo do km 174, descer pela avenida Pedro Ometto até a avenida João da Silva Nogueira e utilizar a saída do dispositivo em direção à SP-255, com acesso pelo km 177.

Quem estiver seguindo para Jaú deve acessar pelo km 177 a avenida João da Silva Nogueira até a avenida Pedro Ometto e sair pelo trevo da Raízen, no km 174. Os motoristas de veículos pesados devem usar como desvios saídas para as rodovias SP-225, SP-261 e SP-300.

Fonte: Jcnet

Compartilhe esta notícia