SP-255 sofre interdição para veículos pesados em Barra Bonita; veja a rota alternativa

Pista ficou prejudica após a forte chuva que atingiu a região no fim de semana

A concessionária Arteris ViaPaulista comunica que os veículos pesados que trafegam na SP-255 no trecho entre Barra Bonita e Jaú devem utilizar um desvio específico como alternativa para interdição da pista devido as chuvas desse domingo (30).

Os motoristas de veículos pesados que trafegam no sentido sul devem utilizar a saída 183 B da SP-225, em Jahu, em direção a Pederneiras/Lençóis Paulista pela SP-261. Já os caminhoneiros que seguem no sentido norte devem utilizar a saída 205 da SP-255, em São Manuel, em direção a Lençóis Paulista/Pederneiras pela SP-300, Marechal Rondon.

As condições de tráfego podem ser acompanhadas em tempo real pelo perfil no Twitter @Arteris_VP.

Rota alternativa para veículos leves

Os veículos leves ou caminhões de pequeno porte permanecem com desvio no sentido sul pelo dispositivo do km 174, descendo pela Avenida Pedro Ometto até a Avenida João da Silva Nogueira, em Barra Bonita, usando a saída do dispositivo em direção à rodovia SP-255 com acesso pelo km 177.

Já quem segue direção norte (Jaú), deve acessar pelo km 177 a Avenida João da Silva Nogueira até a Avenida Pedro Ometto, saindo pelo Trevo da Raízen no km 174.

