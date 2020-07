Sem Dito Rocha ou Fião, Pardinho terá Prefeito inédito após mais de 40 anos; veja os prováveis nomes

Quem serão os candidatos em Pardinho?

Após décadas de disputas sempre envolvendo Dito Rocha (atual Prefeito) e Fião (falecido em 2016), a eleição municipal de Pardinho terá um cenário novo, embora que com nomes conhecidos. Aparentemente três grupos políticos disputarão a Prefeitura.

Desde 1977 Pardinho conheceu somente dois Prefeitos, os já citados Dito Rocha e Fião. Atualmente no PSDB, Dito cumpre seu sexto mandato, sendo o segundo consecutivo, portanto, ele não pode se candidatar a uma nova reeleição.

Essa configuração fez surgir nos bastidores da política de Pardinho novas lideranças, que hoje apontam para 3 candidaturas: Cristiano Camargo (PSDB), atual Presidente da Câmara e apoiado pela atual administração, José Luís (Cidadania), ex-Diretor de Saúde e Dentista e Rildo Rocha (PTB) empresário local.

Cristiano Camargo

Cristiano Camargo já lançou sua pré-candidatura. Apesar de jovem, apenas 31 anos, já está em seu segundo mandato, presidindo o Poder Legislativo. Especula-se ainda a escolha do vice, pois segundo as apurações nos bastidores, algumas pessoas já foram cogitadas, entre elas o ex-Vereador Márcio Talamonte e Raul Vivan, empresário da cidade.

Célião, atual Vice-Prefeito e que poderia pleitear sua candidatura a uma reeleição, já indicou que pretende se candidatar a Vereador, segundo informações. Ele já ocupou essa posição por duas vezes.

Dr. Zé Luiz

O Dentista José Luiz, que representa o grupo político do ex-Prefeito Fião, deverá mesmo oficializar sua candidatura a Prefeito. Nas rodas políticas, ele já se manifestou seu desejo e como pré-candidato, parece não representar conflitos em seu grupo quanto sua provável candidatura.

José Luiz atualmente é vereador. Dentro desse núcleo político foi cogitado o nome de Junior Rocha, filho de Fião, que poderia ser vice nessa chapa. Também surge a possibilidade do ex-vereador Marcelo do Tura para compor.

Rildo Rocha

Uma terceira via pode pintar no cenário político de Pardinho. Assim, surge o nome de Rildo Rocha, empresário e proprietário de uma fábrica de sorvetes. Segundo conversas, o nome de Renan Eburneo aparece como postulante a vice, além do Vereador Aires, também cogitado.

Sargento Brito

O cenário político no município também pode comportar um quarto nome. Nos últimos dias surgiram rumores da vontade do Sargento Brito em disputar o pleito. Ele já foi candidato a Prefeito na eleição de 2016 pelo PV. Nesse caso a nova tentativa poderia novamente ter Fernando como vice.

A eleição municipal ocorrerá apenas em 15 de novembro. Pardinho pertence a 26ª Zona Eleitoral, junto com Botucatu e Itatinga.