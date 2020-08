Secretário de Meio Ambiente de Jaú morre 18 dias após acidente de moto

Morreu nesta quinta-feira (13), em Jaú o secretário municipal de meio ambiente Elisio Eduardo Henrique Abussamra, de 53 anos. Ele sofreu um grave acidente de moto na tarde do último dia 26 e, desde então, permanecia internado na UTI da Santa Casa de Jaú.

Conforme divulgado pelo JC, o acidente ocorreu por volta das 16h15, no Jardim Maria Luiza. Segundo o registro policial, o secretário conduzia uma motocicleta Honda PCX, com placas de Jaú, pela rua Edgar Ferraz quando, próximo ao cruzamento com a rua Maria Luiza Ataliba de Arruda Botelho, por motivos a serem esclarecidos, colidiu em um poste de iluminação pública.

Abussamra foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu e levado ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa inconsciente, com múltiplas fraturas. Na tarde desta quinta-feira (13), ele não resistiu. O corpo dele será velado no Luto Paulista, nesta sexta-feira (14), a partir das 6h. Depois, às 12h, o corpo será trazido para Bauru, onde será cremado.

