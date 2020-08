Sebrae realiza Rodada de Negócios Online em Pardinho na terça-feira, 01

Com o objetivo de promover a negociação entre empresas, o Sebrae-SP vai realizar uma Rodada de Negócios Online, nesta terça-feira, dia 1º de setembro, às 17h. As inscrições podem ser feitas no site http://bit.ly/RodadaPardinho e são gratuitas. A rodada faz parte das ações do Programa de Desenvolvimento Local (PDL) que é realizado desde março na cidade em parceria com a Prefeitura Municipal e o Instituto Jatobás.

Será uma oportunidade para divulgação das empresas, produtos e serviços, encontrar novos fornecedores, clientes e fazer negócios. Cada participante terá um minuto para se apresentar, falar nome, empresa, disponibilidade de agenda e telefone de contato. A equipe do Sebrae-SP vai auxiliar o participante a fazer o acesso e fazer a moderação do evento para controlar o tempo de apresentação.

PDL

Além da rodada, o programa de desenvolvimento já realizou oficinas de planejamento de ações, composição da governança e ações de enfrentamento a crise por meio do Programa Enfrentar com apoio da Vigilância Sanitária e Coordenadoria de Turismo para implantação de protocolos sanitários.

Também fazem parte do programa: oferta de consultorias, capacitações em gestão, negociação para o programa de Educação Empreendedora e a reativação da Sala do Empreendedor.