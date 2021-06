São Manuel vai vacinar pessoas de 56 e 57 anos a partir de amanhã

A Diretoria Municipal de Saúde começará a imunizar a partir desta terça-feira, dia 8, as pessoas com 56 e 57 anos ou mais de idade. Haverá a distribuição de 200 senhas.

Assim a cidade dará continuidade a imunização das pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos de idade (com doenças neurológicas crônicas e imunocomprometidas, Deficiência Permanente – BPC – listagem fornecida pela Diretoria de Saúde), Síndrome de Down, Transplantados, Grávidas e Puérperas) no POLIESPORTIVO, das 9h às 15h.

A partir da próxima quarta-feira, dia 9, os profissionais da educação serão imunizados, tanto da rede municipal como estadual e particulares. A divulgação dos dias para esses profissionais será realizada nesta terça-feira, já que haverá divisão dos grupos deste público, estimado em um total de 600 profissionais.