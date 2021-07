São Manuel vacina mais de 72% do público-alvo contra a Covid

A Administração Municipal de São Manuel, através da Diretoria de Saúde, vem intensificando a vacinação dos são-manuelenses, que se encontra na faixa etária dos 25 anos ou mais de idade, contra o Covid-19.

Até essa sexta-feira, foram imunizadas com a primeira dose 22.317 pessoas, ou seja, 72,39% do público-alvo (vacinável com idade acima dos 18 anos), que é de 30.826, de acordo com a Fundação SEADE. A segunda dose já foi aplicada em 7.341 pessoas, imunizando 23,81% do público a ser contemplado.

Somente nos dois últimos dias foram aplicadas 1.596 doses de vacinas, sendo 736 primeiras doses e 860 segundas doses, toda no sistema drive thru, nos dois postos de vacinação, instalados no poliesportivo e estação ferroviária, respectivamente.

A Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados) é tida como referência para o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde, para a distribuição de doses vacinas para os públicos-alvo dos municípios em todo o Estado.

Segundo o IBGE, a população total do Município de São Manuel hoje é de 41.123 habitantes e se contabilizarmos as doses aplicadas, teremos uma imunização de 54,26% da população com a primeira dose e 17,85% com a segunda dose.

Neste sábado, a vacinação continua sendo realizada somente no Poliesportivo, das 8 às 13 horas, com a distribuição de 300 senhas para o público de 25 e 26 anos de idade. As demais faixas-etárias podem também se imunizar, obedecendo a fila de chegada, sem a necessidade de senhas.