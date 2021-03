São Manuel teve mais de 1,3 mil casos de coronavírus somente em 2021, diz Prefeitura

A contaminação de pessoas por Covid-19 na cidade aumentou significativamente com relação ao ano de 2020 em São Manuel, quando o município teve um total de 739 pessoas contaminadas. Em 2020, de cada 7 testes realizados, um dava positivo e de cada 57 contaminados, um veio a óbito.

Esses números aumentaram assustadoramente em 2021, quando até o último dia 14, a cada 3 testes realizados um dava positivo e a cada 43 contaminados um veio a óbito, chegando a 31 óbitos em 2021 e 1.332 novos casos positivos.

O “Toque de Recolher”, implementado pelo Governo do Estado passou a valer em todo o Estado de São Paulo a partir desta segunda-feira (15), bem como as novas regras, mais restritivas de funcionamento de atividades do comércio, com o objetivo de diminuir a transmissão do vírus.

O horário de circulação das pessoas nas ruas e bairros da cidade será proibido das 20 às 5 horas da manhã. O uso de máscara será obrigatório e aglomerações de qualquer espécie estão proibidas, podendo resultar em multas para quem desobedecer.

As novas medidas irão vigorar durante o período de 15 a 30 de março, onde se espera que os casos de contaminação diminuam e que os hospitais de todo o Estado, que se encontram com suas capacidades máximas de atendimento em leitos de UTIs e enfermarias, possam atender a todos que necessitam.

“A população precisa colaborar, usando máscaras, não provocando aglomerações, saindo de casa apenas quando necessário, fazendo a higienização correta, como lavar as mãos com água e sabão e fazer uso do álcool em gel. Nosso hospital também está com sua UTI com 5 leitos e os 9 leitos de enfermaria lotados”, diz a Prefeitura de São Manuel.