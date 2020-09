São Manuel tem cenário definido com três candidatos a Prefeito

Este sábado, dia 26, marcou o final do prazo para o registro de candidaturas para as eleições de 2020. Segundo o portal do TSE, São Manuel terá 3 candidatos a Prefeito.

Também são 158 candidatos a vereador que vão disputar as 13 vagas da Câmara Municipal.

Os candidatos Prefeito de São Manuel são:

Adriano Dálio – PL

Bacharel em Direito e Contabilista. Já foi vereador por dois mandatos (2001/2004) e (2005/2008). Dálio foi Presidente do legislativo de 2005 a 2006. Seu vice é Paulo Peres.

Odirlei Felix – PSD

Ou Baixinho da São Geraldo é Vereador em São Manuel, figurando como oposição do atual governo. Foi Presidente da Câmara no biênio 2017/2018. Seu vice é Fernando Fefê.

Ricardo Salaro (DEM)

Atual Prefeito, tenta a reeleição. Tem apoio de importantes lideranças regionais, como o Deputado Fernando Cury. Sua vice é Márcia.

Informações Acontece Botucatu com FM Integração