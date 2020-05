São Manuel tem 29 casos de coronavírus confirmados

A Diretoria Municipal de Saúde em São Manuel informou na quarta-feira, 20, os números do Covid-19 no município. São 126 os casos de pacientes notificados, sendo 29 deles positivos e 86 descartados.

Dos casos internados temos, são 2 pacientes positivos no HC de Botucatu (um na enfermaria e outro na UTI), 3 casos aguardando resultados de exames que estão internados no hospital local e 1 paciente internado na enfermaria do HC de Botucatu.

Ainda são 7 pacientes em isolamento social se recuperando em suas residências, 19 que estão curados e uma pessoa que veio a óbito. Os casos positivos de coronavírus no Município estão espalhados por 20 bairros, dos 66 existentes.

A população que apresenta Síndrome Gripal e não se enquadra para notificação e coleta de exame, de acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde é acompanhada pela Equipe do Coronavírus de São Manuel e orientada quanto ao isolamento social de 14 dias.