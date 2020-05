São Manuel também instala barreiras sanitárias na entrada da cidade

Atendendo à solicitação do Comitê COVID-19 que desde a semana passada vinha monitorando a situação de um possível “megaferiado” na capital paulista, que acabou acontecendo, o prefeito Ricardo Salaro acabou por determinar a implantação de barreiras sanitárias, com controle do acesso ao Município de São Manuel, fixas ou móveis, nas principais vias de entrada à cidade, com o objetivo de orientar, controlar o tráfego de pessoas e veículos, impedir a proliferação da infecção pelo coronavírus e realizar um levantamento de dados para estatística epidemiológica.

As barreiras sanitárias foram instaladas nesta quinta-feira, no acesso pela Mal Rondon sentido cidade, nas proximidades da praça Tonico e Tinoco e outro na vicinal Tarcilio Baroni, na nova rotatória, acesso pela SP-255. Elas irão funcionar até este sábado, dia 23, das 8h00 às 17h00.

Estão trabalhando nas abordagens dos veículos de outras cidades, profissionais da saúde, da tributação e da segurança pública (GCM).

Até o final da tarde desta quinta-feira, mais de 500 veículos haviam sido abordados com a aferição de temperatura com termômetro digital; a maioria vindo da capital do Estado. Além de medir a temperatura, os ocupantes dos veículos estão sendo orientados com relação a necessidade do isolamento social e tem seus nomes, idades e suas cidades de origem, anotados pela equipe multidisciplinar que está trabalhando.

A prefeitura da capital do Estado, em virtude do excessivo número de pessoas contaminadas e na tentativa de aumentar o isolamento social, resolveu antecipar os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e Consciência Negra (20 de novembro) e ainda o Governo do Estado quer antecipar também o feriado de 9 de julho, para a próxima segunda-feira, dia 25; ambos, transferindo de certa forma, o problema para as cidades interioranas, que devem receber um grande número de visitantes, que poderão comprometer os números do isolamento social dos Municípios.

Os números dos casos notificados e positivados do coronavirus em nosso Município vem subindo de forma gradativa e controlada, mas o sinal de alerta das autoridades de saúde está acionado e o isolamento social não deve ser abandonado pela população.

Os leitos de nosso hospital estão sendo ocupados. Dos 3 leitos de UTI, dois estão com pacientes da cidade (66% de ocupação) e a enfermaria que tem 8 leitos de isolamento, está com dois pacientes de São Manuel, e um de São João da Barra que passou mal e está sendo atendido aqui (37,5% de ocupação).