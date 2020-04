São Manuel registra primeira morte por coronavírus

A Diretoria de Saúde de São Manuel recebeu da GVE nesta quinta-feira, 9, oficialmente, a confirmação da primeira morte de um paciente da cidade, infectado com o coronavírus (COVID-19).

O paciente, com idade entre 50 – 55 anos, estava internado em estado grave desde semana passada, no HC da Unesp de Botucatu e lamentavelmente acabou não resistindo, vindo a óbito no final da noite da quarta-feira, dia 8.

A Diretoria Municipal de Saúde tem como norma obedecer ao protocolo do Ministério da Saúde, que é acompanhado pela Secretária de Saúde do Governo do Estado e só divulga os dados de forma oficial, quando são enviados através do GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica). Até a quarta-feira, 8, a cidade registrava, além do óbito ocorrido, dois (2) casos positivos para COVID-19, onde os pacientes encontram-se internados na UTI do hospital da Unimed de Botucatu.

Temos ainda contabilizados até a manhã desta quinta-feira, 9, 22 (vinte e dois) casos notificados como suspeitos, dentre eles: 1 (um) óbito em investigação, 1 óbito confirmado, 6 (seis) casos descartados, 3 (três) positivos confirmados e 13 (treze) aguardando resultados de exames. Todos os casos aguardando resultados de exames, inclusive os de profissionais da saúde, foram orientados, e estão sendo acompanhados pela equipe municipal do Coronavírus, permanecendo em isolamento domiciliar, sem intercorrências registradas até o momento.

A orientação é que as pessoas FIQUEM EM CASA. O isolamento social é o melhor remédio.

A Administração Municipal vem tomando todas as medidas necessárias que são de sua alçada para atender pacientes de São Manuel, Pratânia e Areiópolis. Para atendimento a população temos hoje um PA da Unidade Gripal, o Pronto Socorro, UTIs montadas, inicialmente em número de 3, podendo chegar a 5, e ainda temos à disposição, 9 leitos de isolamento, com equipes médicas, para atendimento em todas as situações, no hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo. Todo esse investimento foi feito pela Administração Municipal através da Diretoria de Saúde.

O momento é de responsabilidade e colaboração de todos, e todas as medidas tomadas pela Administração Municipal é no sentido único de SALVAR VIDAS.

Por isso o nosso apelo: FIQUE EM CASA. O ISOLAMENTO SOCIAL É O MELHOR REMÉDIO.

Evite filas e aglomerações, que são os maiores dissipadores do vírus entre a população.

Use máscara, proteja-se a si mesmo e a sua família. Lembre-se que mesmo as pessoas sem sintomas podem transmitir o vírus.

Cumpre ressaltar que quem descumprir as normas presentes no decreto Estadual e Municipal, está sujeito às penalidades previstas no Código Penal – artigos 268 – infringir determinação do poder público, destinada a impedir a propagação de doença contagiosa; e quem incentivar o descumprimento de tais normas, pode incorrer