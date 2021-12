São Manuel recebe R$ 615 mil para reformas do Museu e Mercado Municipal

O prefeito Ricardo Salaro acompanhado do Diretor de Cultura, Arnaldo Catalan participaram de solenidade nesta quinta-feira (16), no Palácio dos Bandeirantes, onde o Governador João Dória anunciou a liberação de R$ 400 milhões para obras e melhorias de infraestrutura de 210 cidades turísticas do estado de São Paulo – 70 estâncias e 140 Municípios de Interesse Turístico (MITs).

Os recursos são provenientes do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens. Além dos R$ 400 milhões, divididos em 350 convênios, em 2021 foram saldados os restos a pagar de gestões anteriores, que chegaram a R$ 100 milhões.

Além de deixar as cidades turísticas mais bem preparadas, as obras ajudam na manutenção de empregos em outros setores, como construção civil, transportes e comércio em geral. Desde 2019, já foram liberados R$ 527 milhões para as cidades turísticas.

Os recursos destinados para São Manuel somam R$ 615.073,96 e serão usados nas reformas do Museu Histórico e Pedagógico ‘Padre Manoel da Nóbrega” (R$-361.108,44) e no Mercado Municipal “Catarina Koike” (R$-253.965,52), obra que terá ainda um contrapartida da Prefeitura Municipal.

Segundo o Diretor de Turismo, Thiago Donini, o Conselho Municipal de Turismo havia aprovado o projeto de reformas dos prédios do Museu e Mercado Municipal. Após essa aprovação, os projetos foram enviados para análise e deliberação do COC-Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos do Estado de São Paulo, que após análise dos pleitos, enviou a Secretaria de Turismo do Estado, que liberou os recursos, através do DADETUR na manhã desta quinta-feira (16).

Na oportunidade o prefeito Ricardo Salaro afirmou que os recursos conquistados irão servir para dar continuidade ao projeto apresentado à população, quando da sua reeleição. “Sempre disse que o que vamos fazer está em nosso Plano de Governo. Todas as obras que estamos realizando constam no Plano e vamos cumpri-lo na sua totalidade. Com esses recursos iremos recuperar o nosso Museu e o Mercado Municipal”, disse o prefeito.

Retomadas dos negócios

A Secretaria de Turismo e Viagens e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenos Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) assinaram um termo de parceria para capacitar empresários e agentes públicos para obtenção de crédito para a retomada dos negócios. O programa é dividido em atividades presenciais, híbridas e online, com consultorias individualizadas, que cobrirão as 49 regiões turísticas do estado.

Os atendimentos terão início na segunda quinzena de janeiro. Serão três eixos: mobilizar e sensibilizar os empresários do setor sobre o programa e a disponibilidade de linhas disponíveis no mercado; capacitações, consultorias individuais e oficinas para elaboração de projetos; e orientação com foco no acesso ao mercado, oferecendo ferramentas para a formatação de produtos turísticos competitivos.

A Administração Municipal firmou convênio com o Sebrae que abriu recentemente um escritório em São Manuel, que funciona na Rua Epitácio Pessoa, nº 1100, junto ao PAT, Banco do Povo e UNIT-Universidade do Trabalhador.

Compartilhe esta notícia