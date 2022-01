São Manuel publica decreto com medidas mais restritivas para combater novo avanço da Covid

A prefeitura de São Manuel (SP) publicou na tarde desta segunda-feira (17) um decreto com as novas medidas emergenciais de isolamento social e sanitárias, para combate a propagação da Covid-19 no município.

As medidas irão valer até 16 de fevereiro e, durante esse período, os eventos particulares, como festas, bailes, shows, clubes noturnos e afins, tanto em ambientes abertos quanto em ambientes fechados, devem respeitar o limite de ocupação de no máximo 50% do local,

Nesse período também estarão suspensos todos os eventos públicos esportivos e os parques, praças públicas, academias ao ar livre, pistas de esportes, ginásios e o conjunto poliesportivo ficam fechados para práticas recreativas.

Os clubes e associações poderão funcionar, observando o protocolo sanitário, a limitação de ocupação máxima do local, com exceção das saunas que terão o atendimento suspenso.

Quanto aos estabelecimentos comerciais, tais como supermercados, mercados e mercearias deverão limitar a entrada de apenas uma pessoa por família ou uma pessoa por grupo, dentro do protocolo sanitário, respeitando a limitação de ocupação do local.

Os estabelecimentos comerciais também devem continuar verificando a temperatura e o uso de álcool em gel aos clientes e funcionários.

O descumprimento das novas medidas anunciadas pelo novo decreto pode acarretar em aplicações de multas e a lacração do estabelecimento comercial.

Fonte: portal g1

Compartilhe esta notícia