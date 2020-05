São Manuel não terá tradicionais enfeites de ruas para Corpus Christi neste ano

Este seria o 72º ano que os fiéis da igreja Católica de São Manuel enfeitariam as ruas da cidade para celebração de Corpus Christi. Porém, em reunião realizada na Prefeitura de São Manuel na última terça-feira, 12, ficou decidido pelo cancelamento dos enfeites das ruas em comemoração à Corpus Christi 2020, em razão das questões envolvendo a pandemia do COVID-19, que não permite aglomerações de pessoas.

A reunião contou com as presenças do prefeito Ricardo Salaro Neto, dos padres Laudo Corrêa, Carlos Ferreira dos Santos e Max da Silva Otaviano, representantes das paróquias São Manuel, Nossa Senhora da Consolata e do Santuário Nossa Senhora Aparecida.

Mesmo sem a realização dos tradicionais enfeites, o evento religioso será comemorado no dia 11 de junho, com a realização de uma carreata, com saída às 09h00, que irá percorrer todo o trajeto da procissão, onde seriam decorados os tapetes e passadeiras, estendendo-se por outras ruas da cidade, com a presença do Santíssimo, onde a população poderá se postar a frente de suas casas para receber a bênção.