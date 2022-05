São Manuel monitora surto de Covid em escola

Em São Manuel, Diretoria Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica Municipal, estão monitorando casos positivos de Covid-19 registrados na Escola Estadual “Professor Franciscode Oliveira Faraco”.

De acordo com informações passadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura, foram seis professores e um funcionário que testaram positivo para o coronavírus.

“As orientações quanto às condutas a serem adotadas pela direção da escola seguem normas apresentadas pelo Documento Orientador para o Ano Letivo de 2022, emitido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, documento este cedido à direção escolar pela Vigilância Epidemiológica”, informou em nota.

“O município realizará os testes em alunos, professores e funcionários que apresentarem sintomas, estando a Central Covid Municipal à disposição. Ressaltamos que as medidas sanitárias são de responsabilidade da Vigilância Epidemiológica Municipal, enquanto que medidas administrativas serão tomadas pela direção da escola, em conjunto com a Diretoria Regional de Ensino, que já está ciente do caso”.

Compartilhe esta notícia