São Manuel libera shows a pessoas vacinadas contra Covid-19

O prefeito de São Manuel, Ricardo Salaro Neto, publicou novo decreto municipal disciplinando a quarentena, nesta quarta-feira (3). A grande novidade é a liberação dos eventos sociais, culturais, esportivos e até de shows com público em pé.

Estão liberados ainda pelo novo decreto as torcidas, eventos de negócios e pistas de danças na cidade. O regramento, contudo, determina que os eventos liberados precisam realizar controle de público, seguir as normas sanitárias e são voltados apenas para as pessoas adultas que apresentarem comprovante do esquema vacinal completo.

O uso de máscaras continua obrigatório no município.

Fonte: JCNet