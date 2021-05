São Manuel inicia a vacinação de idosos a partir de 62 anos nesta segunda-feira (3)

Para receber a primeira dose, é importante que os idosos façam o pré-cadastro no site Vacina Já, do Governo do Estado, para agilizar o atendimento e levem documento de identificação com foto e CPF e comprovante de residência.

O público que vai ser imunizado com a segunda dose também precisa apresentar a carteirinha de vacinação indicando a primeira aplicação.

Na página do Vacinômetro do Governo de São Paulo, é possível consultar quantas doses já foram aplicadas por cada município e acompanhar como está sendo a distribuição do imunizante no estado.

Também na página da campanha Vacina contra a Fome, os interessados podem ver a lista das cidades que estão participando da ação que arrecada, nos pontos de vacinação, alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.