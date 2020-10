São Manuel implanta serviço de passe integração no transporte público

A cidade de São Manuel implantou um serviço de passe integração para os moradores que utilizam o transporte público do município.

Através de um cartão, os usuários podem fazer dois trajetos pagando apenas uma tarifa. Já aqueles que optarem por pagar o valor em dinheiro terão que pagar duas passagens para realizar o mesmo percurso.

Para usufruir do serviço é necessário utilizar o bilhete eletrônico. A primeira via do cartão é gratuita e o morador só precisa carregá-lo.

Para solicitar o passe integração é preciso fazer um agendamento gratuito, através do site disponibilizado. No endereço virtual, o morador deve escolher a modalidade do cartão e preencher as informações do formulário.

Os usuários do “cartão comum” e “gratuidades”, como PNE e idosos, também podem realizar esse cadastro de forma presencial, com agendamento por telefone ou WhatsApp, através do (11) 94202-0638.

Após o agendamento, o usuário deve comparecer ao guichê da empresa na Rodoviária de São Manuel, localizada na Rua Mario Rossi, no centro. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 14h às 18h.

