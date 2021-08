São Manuel faz levantamento sobre profissionais da Educação imunizados

A Diretoria de Educação realizou em conjunto com a Diretoria de Saúde um levantamento da vacinação dos profissionais da educação, que ainda se encontra aberta no Município, para quem não foi imunizado.

Os números dos profissionais da rede municipal de ensino indicam que 100% dos profissionais entre 18 a 44 anos foram vacinados, 97% dos profissionais com 47 anos e entre 45 e 46 anos, os imunizados chegaram a 58%.

A Diretoria de Saúde através da Vigilância Epidemiológica estima que este último grupo de vacinados deve ter sido bem maior, sendo inseridos na faixa da imunização das pessoas com comorbidades.

Os funcionários e professores da Educação que receberam a dose da vacina realizaram o cadastro no VacinaJá, sendo disponibilizado para todos, tanto a primeira com a segunda dose da vacina.

Consultada, a Diretoria de Saúde informou que não tem registro da ocorrência de nenhum óbito ou internação de pessoas com menos de 21 anos de idade no Município.

Com a vacinação dos funcionários e profissionais da educação, as aulas presenciais voltaram na última segunda-feira (2), em forma de revezamento, sendo optativa a presença do aluno.

A adesão do número de alunos aumentou nesta terça-feira (3), onde pode ser notada a presença de um número maior de alunos nas classes de aula, sempre obedecendo as regras sanitárias, de espaçamento e higienização.