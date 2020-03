São Manuel faz entrega de casas para 200 famílias

A tarde ensolarada e de forte calor contribuiu para uma grande festa e as 200 famílias agraciadas com as novas casas do núcleo habitacional “José Maria Zanotel”, no jardim Santa Mônica, pudessem comemorar o grande momento.

Com as presenças do prefeito Ricardo Salaro, dos vereadores João Paulo Piovan, Anísio Pete, Ailton Morrão, Marco Micheletto, Paulo Zaparolli, Silvio Franco, Fernando Fefê, Odirlei Felix , André Moscatelli, Jacó dos Santos; dos prefeitos Toni Cadete (Areiópolis) e Davi Pires (Pratânia), dos deputados estaduais Fernando Cury e Rodrigo Gambale, de Marcelo Hercolin, Diretor de Atendimento Habitacional e Aguinaldo Quintana , Diretor de Obras do CDHU, Zé Augusto, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal e Dr. Fábio, engenheiro responsável pela obra, foi realizada a solenidade de entrega das 200 casas do CDHU, comandada por João Arnaldo do Setor de Comunicação do CDHU.

Fizeram uso da palavra, o deputado Rodrigo Gambale que enalteceu o trabalho desenvolvido pelo prefeito municipal; Fernando Cury que fez questão de compartilhar da alegria das famílias contempladas e ainda afirmar a sua lealdade e trabalho em prol da população de São Manuel e região e em nome da Câmara Municipal, falou o vereador João Paulo Piovan, destacando a magnitude do momento, em que cada um poderá usufruir de um lar, totalmente seu.

Pela Caixa federal usou da palavra o superintendente Zé Augusto, destacando a função social da caixa e o belíssimo empreendimento realizado e, pelo CDHU, Marcelo Hercolin destacou o trabalho realizado pelo prefeito Ricardo Salaro junto ao CDHU para a viabilização e entrega dessas casas e que ainda outras poderão vir, já que essa é a política adotada pelo governador João Dória, de destinar casas àqueles que ainda não a possuem.

Por último falou o prefeito Ricardo Salaro que destacou a importância de cada família ter um lar totalmente seu e que durante todo o seu mandato vem trabalhando para atender a população em todas as áreas, mesmo com as dificuldades impostas pelas adversidades e que irá continuar a fazer gestão junto ao CDHU para que construa mais casas populares, já que recentemente adquiriu o terreno ao lado desse núcleo, para a viabilização da construção de mais 400 novas unidades.

Durante a sua fala ainda o prefeito foi muito aplaudido pela multidão presente na entrega das chaves. Mais de 600 pessoas estiveram no novo núcleo habitacional e algumas famílias, simbolicamente, foram homenageadas, em nome de todas, recebendo flores, especialmente as mulheres, em Comemoração antecipada pelo Dia Internacional da Mulher, que ocorrerá no próximo domingo, dia 8.

Para as famílias contempladas, mesmo que a expectativa para que este momento chegasse durasse algum tempo, ter seu próprio teto, o seu próprio espaço para morar, compensou a espera.

A Administração Municipal através da Diretoria da Promoção Social, através da diretora Márcia Regina de Oliveira, acompanhou com a sua equipe de trabalho, todo o processo realizado de contemplação e entrega das casas, orientando as famílias e encaminhando a documentação solicitada à Caixa Econômica Federal para análise e aprovação e organizando inclusive a solenidade de entrega das chaves.