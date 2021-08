São Manuel continua a vacinar pessoas com 22 anos ou mais nesta terça-feira, 03

A Vacinação para as pessoas com 22 anos ou mais em São Manuel tem sequência nesta terça-feira, dia 03. Também haverá a continuação da aplicação de segunda dose para outros públicos.

As ações ocorrem em dois locais específicos, Estação e Poliesportivo. O horário sempre das 09h00 às 15h00.

As pessoas devem levar o título de eleitor, RG, CPF, ou cartão SUS e um comprovante de endereço atualizado, preferencialmente, uma conta de água ou telefone.

As pessoas que se encontram acamadas ou com alguma dificuldade de locomoção, deverão entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência, para deixar o nome em uma lista, para que a equipe da Vigilância Epidemiológica possa continuar aplicando a vacina em seus domicílios.