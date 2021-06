São Manuel completa 151 anos e aposta no crescimento industrial para se desenvolver

A cidade de São Manuel está completando 151 anos de emancipação político-administrativa nesta quinta-feira, dia 17, e tem como principal objetivo, nos próximos anos, trazer novas empresas para o seu novo parque industrial, atraindo novos investimentos para que economia do Município volte a crescer, gerando novos empregos.

A cidade, durante muito tempo, teve na agropecuária o seu grande potencial econômico, principalmente na cultura do café. Com o passar dos anos, além do café, outras culturas ganharam espaço na região como a laranja, eucalipto, cana de açúcar e agora a soja.

Outro ponto a se destacar, que teve um impacto muito negativo na renda per capita dos moradores, foi o fechamento da Têxtil Elizabeth, do grupo Vicunha. Isso ocorreu no ano de 2012 e deixou cerca de mil pessoas desempregadas sendo que muitas delas não conseguiram voltar ao mercado de trabalho e optaram por abrir seus próprios negócios, que nem sempre foram bem-sucedidos, principalmente em razão da pandemia.

A falta de uma política de desenvolvimento na área industrial durante esses anos fez com que o Município ficasse sem investimentos, o que obrigou a atual administração municipal a dar celeridade ao seu projeto de governo, com uma política mais agressiva no sentido de atrair novos investimentos para a cidade.

Neste sentido, a Diretoria Municipal de Indústria e Comércio apostou no novo Distrito Industrial, localizado as margens da rodovia Marechal Rondon, no Km 273, com área de 245.000 m² que, após concluído, se encontra a disposição do empresariado para que ele possa investir no Município. Foram investidos pela atual administração cerca de R$ 1,5 milhão para que o novo Distrito pudesse vir a ser a nova vitrine industrial da região.

O novo Distrito, denominado de “Professor Ademar Augusto”, teve sua área dividida em 60 lotes de vários tamanhos com toda a sua documentação registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Foi inteiramente asfaltado e recebeu iluminação elétrica, água e esgoto e a área já está sendo ocupada pelos empresários.

No final de 2018, foram doadas as primeiras áreas do novo Distrito Industrial aos empresários são-manuelenses José Roberto Bruno, Antonio Carlos Bruno e Alexandre Bruno, proprietários das empresas BMM Bruno’s Modelos e Moldes Ltda. e Bruno’s Indústria e Comércio Ltda., respectivamente, que estão instalados no prédio da antiga Ceagesp no bairro Recanto Ouro Verde. Os empresários devem se mudar dentro dos próximos meses para as novas instalações que estão sendo finalizadas no novo Distrito Industrial.

“Estamos negociando com vários empresários, de segmentos variados, para que possam vir a se instalar em nosso novo Distrito e a expectativa é de otimismo, mesmo com todos os problemas em que vive a economia do País. O investimento que está sendo realizado na região, principalmente pela Bracell, irá refletir em São Manuel, além de outros segmentos de negócios que estão em andamento”, fala com entusiasmo o diretor de Indústria e Comércio, Edinho Baptistão.

A localização do novo distrito, que se encontra totalmente pavimentado, tendo acesso asfaltado pela rodovia SP-255 (João Lazaro de Almeida Prado) é um dos trunfos para atrair o empresariado.

O Município possui, ainda, o Distrito Industrial I “Geraldo Pereira de Barros Filho”, localizado entre as rodovias Marechal Rondon e João Mellão, onde a Administração Municipal investiu mais de R$ 3 milhões de reais entre pavimentação de ruas, construção de calçadas e de galerias pluviais, atendendo antiga reivindicação das empresas ali instaladas. O local está sendo valorizado e a expectativa é de que os terrenos desocupados também recebam novos investimentos.

MAIS DE R$ 50 MIHÕES EM INVESTIMENTOS

Dentro do contexto de atrair novos investimentos, aumentar a sua arrecadação e minimizar a questão do desemprego no Município, a administração municipal trabalha em outras frentes, como a construção de um novo núcleo habitacional com 400 novas moradias no Jardim Santa Mônica, que fica localizado próximo aos Distritos I e II. Isso fez com que o executivo municipal projetasse melhorias nas áreas de educação e serviços de saúde, tornando o Município mais atrativo aos investidores.

“A cidade vai virar um canteiro de obras, com algumas delas já em andamento, outras já concluídas e outras que ainda iremos iniciar, tudo neste ano, que serão entregues à população, como a Clínica de Especialidades, creche da Cohab II e nova praça da Rodoviária. Iremos investir nos próximos 3 anos e meio mais de R$ 50 milhões na cidade, transformando o nosso Município”, disse satisfeito o prefeito Ricardo Salaro.

48 OBRAS PROGRAMADAS

Estão programadas pela administração municipal 48 novas obras, umas já em andamento, outras com licitação já realizada e outras ainda entrando em processo de licitação. Tudo isso acontecendo simultaneamente e muitas delas deverão ser entregues ainda em 2021. Outras obras programadas ainda farão parte de um novo pacote para o ano de 2022. Estão programadas as seguintes obras:

1-Reforma da escola Milton Monti, na Vila São Geraldo;

2-Reforma da escola Eugênio Salemme, na Vila São Geraldo;

3-Construção do almoxarifado da merenda escolar no Centro Integrado de Educação;

4-Ampliação da escola Ida Inocenti Luizetto, no Jardim santa Mônica;

5-Reforma da escola Dona Lola, no parque Recreio;

6-Instalação do PIT (Ponto de Interesse Turístico), no Jardim Público;

7-Reforma do telhado da Escola Maria Moreno Dagina, na Cohab I;

8-Construção de área de lazer no Jardim Santa Mônica;

9-Construção de vielas nos bairros Açaí e Jardim Ouro Verde;

10-Construção de nova ponte ligando o Jardim Ana Vitória à Vila Ayres;

11-Cobertura da rampa da escola Professor Geraldo Pascon, na Cohab III;

12-Construção da garagem para a frota do Transporte Escolar na Cohab II;

13-Reforma da praça da Rodoviária em andamento;

14-Entrega da Policlínica Dr. Plínio Aristides Targa Filho (Clínica de Especialidades);

15-Entrega da creche da Cohab II Professora Maria do Carmo Casquel Monti;

16-Revitalização do centro da cidade (quarteirões das Ruas XV de Novembro e Moraes Gordo) em andamento;

17-Reforma do fechamento da torre da televisão em andamento;

18-Construção do Parque Linear ligando o Recinto Mário Covas ao Jardim Brasília;

19-Construção da Usina de Tratamento de Lixo;

20-Asfaltamento da Rua Adão Dinkel, ligando o Residencial Inocenti à Avenida São Paulo, na Cohab II;

21-Recapeamento da Avenida São Paulo (Cohabs I e II);

22-Recapeamento da Avenida São Manuel (Cohab I);

23-Recapeamento e construção de galerias pluviais na Rua Francisco Cimó, no Jardim Dinkel I;

24-Recapeamento da Avenida Aldo Marini;

25-Recapeamento da Vicinal Tarcilio Baroni;

26-Recapeamento da Rua Gustavo Campanha, no bairro Fulan;

27-Recapeamento da Rua 13 de Maio (bairro Canepelle);

28-Recapeamento da Avenida da Saudade;

29- Recapeamento da Rua dos Expedicionários;

30-Recapeamento da Rua Onofre Leite de Andrade (Cohab III);

31-Reforma das instalações da creche Dona Leonor Mendes de Barros;

32-Construção da nova Ponte do Sobrado;

33-Recapeamento das ruas do Jardim Brasília;

34-Obras de contenção da erosão do Jardim Brasília (em andamento);

35-Construção de galeria no Jardim Santo Antonio para conter erosão;

36-Construção de galeria na Chácara São João;

37-Recapeamento das ruas do Jardim Brasil;

38-Construção de academia ao ar livre no bairro San Marino;

39-Construção de academia ao ar livre no Jardim Bom Pastor;

40-Construção de academia ao ar livre no Jardim Vila Rica;

41-Construção de Posto de Saúde no Jardim Vila Rica;

42-Construção do Centro de Zoonoses;

43-Construção de área e instalação de aparelho para exames de tomografia no hospital local

44-Introdução da Parceria Público-Privada com projeto inicial de substituição de toda a iluminação pública da cidade;

45-Reforma do Museu Histórico e Pedagógico Padre Manuel da Nóbrega;

46-Construção do Centro de Convivência do Idoso;

47-Ampliação do Cemitério Nilson Benato;

48-Asfaltamento da Avenida Francisco Pagliato, no Distrito Industrial I.