São Manuel anuncia a suspensão de aulas e eventos

A Prefeitura de São Manuel anunciou neste sábado, 14, que está adotando medidas para evitar a proliferação do coronavírus. Desta forma, adotando, sob a orientação do Governo do Estado, uma série de medidas.

Haverá a suspensão gradativa das aulas a partir desta segunda-feira, 16, e a suspensão total a partir do dia 23 de março. Haverá também a suspensão dos eventos públicos.

Segundo a Prefeitura, estas medidas são de caráter temporário, até que novas orientações sejam passadas pelo Governo do Estado e pelas Autoridades de Saúde.