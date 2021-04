São Manuel anuncia retorno das aulas presenciais para segunda-feira, dia 26

A prefeitura de São Manuel (SP) anunciou o retorno das aulas presenciais na cidade para a próxima segunda-feira (26). A decisão vale para as escolas municipais, estaduais e particulares.

Segundo a prefeitura, a retomada vai seguir as regras do Plano São Paulo. As salas de aula devem funcionar com 35% dos alunos matriculados durante as fases vermelha e laranja.

Protocolos sanitários como o uso de máscara, medição de temperatura e higienização também devem ser seguidos pelas instituições e, na rede municipal, a prefeitura afirmou que a merenda e o transporte vão ter adaptações.

Fonte: Portal G1