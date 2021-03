São Manuel adota estratégia para atender pacientes com Covid em casa e evitar internações

A prefeitura de São Manuel (SP) fez mudanças no atendimento à saúde. A partir desta terça-feira (16), os postos de saúde da família passaram a funcionar somente no período da manhã e, à tarde, as equipes começaram a ir na casa dos pacientes com Covid-19 para monitorar o estado de saúde deles.

De acordo com a diretora de saúde Patrícia Rossanesi, as consultas estão sendo realizadas até as 13h e depois os profissionais de saúde ficarão à disposição para atender os moradores diagnosticados com coronavírus. As consultas da tarde estão sendo remarcadas por telefone.

Segundo a prefeitura, apenas os pacientes que são atendidos nas consultas por especialidades no CS II, conhecido também por “postão”, terão suas consultas normalmente no período da manhã e da tarde.

A diretora explicou que o município adotou a estratégia porque os pacientes estavam chegando com uma condição de saúde bem avançada no hospital e as equipes perceberam a necessidade de monitorá-los de perto.

“Todos os pacientes com Covid positivo vão receber a equipe de saúde no domicílio para fazer aferição de pressão, avaliação de saturação e as condições gerais do paciente, e assim, fazer a avaliação se esse paciente permanece em casa ou necessita de uma intervenção hospitalar”, explica Patrícia.

A ideia, segundo a diretoria de Saúde, é visitar os pacientes diariamente, dando condições para que a doença não avance a ponto de ser necessário interná-los.

Em São Manuel, de acordo com a prefeitura, o hospital está com uma taxa de ocupação 20% maior do que a capacidade máxima da UTI. Na enfermaria, a taxa de ocupação é de 78% nesta terça-feira (16).

Fonte: Portal G1