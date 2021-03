São Manuel abrirá mais 4 leitos de enfermaria Covid

Houve um aumento considerável no número de casos e mortes na cidade nos últimos meses

A Prefeitura de São Manuel está finalizando os detalhes para a abertura de quatro novos leitos de enfermaria para atender pacientes com a Covid no Hospital Casa Pia São Vicente de Paulo. A unidade conta, atualmente, com nove leitos clínicos e cinco leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a doença.

O hospital vem trabalhando com toda sua estrutura para atender pacientes da cidade e de outros municípios e chegou a aumentar em 50% o seu quadro de funcionários. Além de mais leitos de enfermaria, a Diretoria Municipal de Saúde solicitou ao prefeito Ricardo Salaro (DEM) uma reorganização na área para a coleta dos exames da Covid-19.

Segundo a pasta, houve aumento significativo de pessoas infectadas pelo coronavírus que precisam de internação. “O hospital vem atendendo pacientes vindos de outros municípios, ajudando a suprir, assim, a falta de leitos de enfermaria e UTI das cidades vizinhas, não deixando sem atendimento os pacientes que necessitam”, informou.

Fonte: JCNet