São Manuel abre novo ponto de testagem contra Covid-19

A Prefeitura de São Manuel abriu nesta quarta-feira, dia 12, um novo Posto de coleta de material, para a realização de exames de RT-PCR, contra o covid-19. As coletas agendadas pela Central Covid de Atendimento também serão encaminhadas para a Clínica de Especialidade “Dr. Plinio de Aristides Targa Filho” (Policlínica).

Sendo assim, a realização dos testes ficarão concentradas em dois locais: um já no posto de coleta instalado no hospital local e outro na Clínica de Especialidades. A Central de Atendimento Covid será a responsável por indicar em qual local a pessoa deverá se dirigir para a realização da coleta do material.

Essa escolha do local da realização do teste não levará em conta onde a pessoa reside. Neste momento, a preocupação é a de realizar o teste dentro do prazo considerado ideal e levar ao conhecimento da pessoa, qual a sua real situação com relação a estar ou não contaminado pelo coronavírus. Os testes de RT-PCR cujo material é enviado ao laboratório do HC da Unesp de Botucatu tem demorado cerca de 72 horas para serem conhecidos os resultados.

Como a demanda de testes aumentou consideravelmente nesta última semana, a Vigilância Epidemiológica resolveu abrir mais um local para a coleta, na Policlínica, onde as pessoas agendadas devem entrar no local pelo estacionamento; ou seja, pelo portão dos fundos, onde haverá uma sala exclusiva para a coleta do material a ser enviado para exame.

O atendimento será feito com horário agendado e comunicado às pessoas pela Central Covid de Atendimento. Novas linhas telefónica também deverão ser disponibilizadas para o atendimento à população e a Diretoria de Saúde espera anunciá-las até esta quarta-feira.

TRES POSTOS DE SAÚDE ATENDERÃO PESSOAS COM SINTOMAS GRIPAIS

Também outra decisão importante que foi tomada pela Diretoria de Saúde, com o aval do prefeito Ricardo Salaro, foi a ampliação do atendimento de consultas para os casos de pessoas com sintomas gripais, em três Postos de Saúde do Município: Santa Mônica, São Geraldo e Dr. Raphael Lhamas Franco (CDHU/Cohab III).

O atendimento as pessoas nos referidos postos de saúde será normal durante toda a manhã e a partir das 14 até as 17 horas, aquelas com sintomas gripais, residentes próximos a estes postos de saúde, poderão passar pela consulta médica. Se houver necessidade da realização de testagem, as pessoas serão orientadas pelo pessoal do próprio Posto onde estará sendo realizado o atendimento.

O objetivo é desafogar um pouco o atendimento no Pronto Atendimento Gripal instalado no hospital local e ainda proporcionar um conforto maior as pessoas que precisam de consulta médica, neste momento de grande procura, para os sintomas gripais.

