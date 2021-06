Sabesp realiza obras de contenção das margens do Córrego Paraíso, em São Manuel

Os investimentos somam mais de R$ 930 mil e permitem recuperar as instalações do sistema de esgoto e proteger as margens do córrego

A Sabesp está realizando obras para recuperar parte do sistema de esgotamento sanitário de São Manuel, que foi fortemente afetado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade em fevereiro de 2020, o que levou a prefeitura a decretar na época estado de calamidade pública.

Após as chuvas de grande volume as margens do Córrego Paraíso sofreram processo erosivo, comprometendo o lançamento final de esgoto tratado e também o talude da lagoa da Estação de Tratamento de Esgotos da sede do município.

A Companhia tomou as medidas cabíveis, fez todo o levantamento topográfico, os estudos e elaborou o projeto de contenção, adotando a solução de proteção das margens com estruturas do tipo gabião – uma espécie de muro de arrimo para a contenção da drenagem de água -, e contratou os serviços de recuperação dos pontos afetados, com investimentos de mais de R$ 937 mil.

As obras, que tiveram início em abril 2021, incluem a reconstrução de 70 metros de emissários final de esgoto, a construção de 220 metros de muro de gabião nas duas margens do córrego, o serviço de reaterro com a execução de talude compactado que serve como base de sustentação para garantir a estabilidade do solo e também para correção das erosões, além dos serviços de urbanização e drenagem da área.

O Superintendente da Unidade de Negócio do Médio Tietê da Sabesp, Maurício Tápia, ressaltou que os trabalhos seguem em ritmo acelerado e irão permitir a recuperação total do sistema afetado. A expectativa é de que as obras sejam finalizadas até o próximo mês de agosto, antecipando o cronograma inicial cujos os serviços tinham previsão de término em dezembro 2021.