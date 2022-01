Sabesp conclui obras no sistema de abastecimento em bairro de Pardinho

A Sabesp, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pardinho, concluiu no início de dezembro uma série de obras no sistema de abastecimento de água do Jardim Nova Pardinho, bairro do município.

Com início em novembro de 2021, os empreendimentos tiveram investimentos de R$ 203,7 mil para implantação de 4.560 metros de redes de água e 20 ligações atendidas, o que corresponde a aproximadamente 70 moradores do bairro.

A água distribuída em Pardinho provém do Rio Pardo, da represa Campos Elíseos e de dois poços profundos. Além da captação, há duas Estações de Tratamento de Água (ETAs Sede e Campos Elíseos) e seis reservatórios, que atendem a 2.402 ligações de água. Além do Sistema de Abastecimento de Água, a Sabesp também atende a 2.005 ligações de esgoto em Pardinho para coleta e tratamento adequado ao material.

“A parceria com a Prefeitura Municipal é de extrema importância para levar água aos bairros mais afastados. Esta obra no Jardim Nova Pardinho reafirma nosso comprometimento com nossos clientes. A Sabesp segue com a parceria da Prefeitura, sempre buscando a excelência nos serviços prestados à população de Pardinho”, destacou o superintendente da Sabesp no Médio Tietê, Maurício Tápia.

