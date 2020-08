Rua centrais de São Manuel serão asfaltadas nas próximas semanas

A Administração Municipal através da Diretoria de Obras irá asfaltar várias ruas da região central da cidade num investimento total de mais de R$ 1,1 milhões de reais, sendo metade deste valor enviado pelo Governo do Estado e a complementação com recursos próprios.

As 7 ruas que terão seu piso de paralelepípedos substituídos pela pavimentação asfáltica são: 4 de junho, desde o cruzamento com a 7 de Setembro até a Moraes Gordo; Rua 7 de Setembro desde o cruzamento com a Batista Martins até a Francisco Jeronimo da Silva e Rua Epitácio Pessoa, desde o cruzamento com a Francisco Jeronimo da Silva até a Batista Martins.

Uma outra etapa de obra programada para ser iniciada dentro dos próximos dias, segundo ainda a Diretoria de Obras será o recape da Rua Cel Emiliano, cruzamento com a Avenida dos Expedicionários, descendo pela Batista Martins até o cruzamento com a Avenida Irmãs Cintra, com investimento de R$ 453.779,05 de recursos próprios, cuja obra será realizada pela empresa JRT Pavimentação.

As duas obras já foram licitadas e os contratos devem ser assinados no início da próxima semana, quando será dada a ordem de serviço para a execução, revitalizando boa parte da região central da cidade.