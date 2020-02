Rio Tietê transborda e invade avenida de Barra Bonita

O Rio Tietê transbordou e a água atingiu a Avenida Pedro Ometto após as chuvas, nesta quarta-feira (12), em Barra Bonita (SP).

A AES Tietê informou que o alagamento aconteceu em uma depressão na via e que a companhia está seguindo os procedimentos previstos, com a abertura dos vertedouros da barragem da usina hidrelétrica. A intenção é reduzir a vazão defluente para minimizar este ponto de alagamento.

De acordo com o secretário do meio ambiente, Mário Fregolente, a prefeitura estava monitorando as chuvas desde segunda-feira (10) e tomando as medidas necessárias para controlar a vazão do rio, que está cerca de 3 metros acima do nível normal.

“Não houve necessidade do acionamento da Defesa Civil porque isso já é previsto. É uma altura de segurança que a barragem trabalha. A AES Tietê, em função da quantidade de chuvas, já vem monitorando e controlando a vazão do rio”, explica o secretário.

A AES Tietê também estima que o ponto de alagamento vai apresentar melhoras ainda nesta quarta-feira e que a companhia monitora todos os reservatórios que opera e está apta para tomar as medidas preventivas necessárias para garantir a segurança do entorno dos seus empreendimentos.

