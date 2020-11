Ricardo Salaro (DEM) foi reeleito Prefeito de São Manuel após uma eleição tumultuada nos bastidores. A apuração só terminou na madrugada desta segunda-feira, dia 16.

Salaro teve 10.609 votos, com 52,94% dos votos válidos. Odirlei Baixinho (PSD) teve 6.838 votos, sendo 34,12% dos votos e Adriano Dalio ficou em terceiro com 2.594, 12,94% do eleitorado.

