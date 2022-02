RGE deve anunciar nova fábrica em Lençóis Paulista

Foto: Bracell/divulgação

A Royal Golden Eagle (RGE), grupo asiático responsável pela Bracell, deve anunciar em março a construção de uma nova fábrica em Lençóis Paulista. De acordo com informações divulgadas pela reportagem do 90.1 Notícias, da rádio Ventura FM, após concluir a planta da Bracell a RGE deve iniciar a obra de uma fábrica de Tissue (papel higiênico, absorvente e guardanapo de papel) no município.

Segundo a rádio de Lençóis Paulista, neste final de semana Anderson Tanoto, diretor-geral e membro do Conselho de Administração da RGE, estava na cidade comandando negociações da nova fábrica. O grupo, com sede em Cingapura, gerencia empresas com operações globais de manufatura baseadas em recursos naturais.

As atividades incluem desenvolvimento e colheita de recursos sustentáveis e criação de produtos com valor agregado para o mercado global. A RGE foi fundada em 1973 e seus ativos atualmente ultrapassam US$ 25 bilhões. Com mais de 60 mil funcionários, o grupo tem operações na Indonésia, China, Brasil, Espanha e Canadá.

A RGE é responsável pela Bracell, empresa que, em setembro de 2021, inaugurou oficialmente sua unidade do Projeto Star em Lençóis Paulista e se tornou a maior produtora de celulose solúvel do mundo.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Bracell informou que irá se posicionar sobre o assunto nesta terça.

Também procurado pelo JC, o prefeito Anderson Prado (DEM) disse que a empresa possui estudos sobre os seus negócios em Lençóis Paulista. “No entanto, a prefeitura ainda não tratou oficialmente de questões legais, como as leis de incentivo ou demandas sociais necessárias para novos investimentos”, declarou por meio de nota.

