Região do Polo Cuesta teve sete prefeitos reeleitos

A região do Polo Cuesta teve um total de 7 prefeitos que foram reeleitos no pleito de domingo, dia 15. Mário Pardini, Botucatu, obteve 85,54%, com mais de 58 mil votos. Confira outros municípios que optaram nas urnas pela recondução de seus Prefeitos.

Areiópolis

Toni 58,40% – (PL) – 22 – Reeleito

Não votaram: 1.704 (19,97%)

Brancos: 176

Anhembi

Miguel Machado – PSDB – 51,65%

*Eleito, mas está sob judice

Bofete

Torão 53,37% – (PSD) – 55

Não votaram: 2.147 (25.50%)

Brancos: 138

Nulos: 259

Itatinga

João Bosco 65,22% – (DEM) – 25

Não votaram: 2.775 (20,41%)

Brancos: 327

Nulos: 545

Pratânia

Davi Pires 60,84%

(PSD) – 55 – Reeleito

Não votaram: 1.001 (20,83%)

Brancos: 56

Nulos: 125

São Manuel

Ricardo Salaro 52,94% (DEM) – 25 – Reeleito

Não votaram: 7.965 (25,57%)

Brancos: 1.278

Nulos: 1.860