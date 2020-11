Quadrilha tenta assaltar bancos e troca tiros com a polícia em madrugada de terror em Araraquara

Uma quadrilha formada por cerca de 20 homens armados com fuzis trocou tiros com a Polícia Militar em Araraquara, interior de São Paulo, em uma tentativa de assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal no Centro e outra do Banco do Brasil, na madrugada desta terça-feira (24), informou a Polícia Militar.

Veículos foram incendiados e o barulho da troca de tiros que, segundo a PM, durou cerca de 40 minutos. Ainda não há informações sobre feridos ou presos. A ação do bando ocorreu por volta das 2h30.

Um caminhão e um outro veículo foram incendiados para tentar impedir a reação de um contingente de um batalhão da PM na cidade. No entanto, PMs furaram o bloqueio e enfrentaram os criminosos.

Três caminhões foram incendiados durante a madrugada na Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255) e deixaram o trânsito bloqueado nos dois sentidos para os motoristas que se deslocam entre Ribeirão Preto e Araraquara no início da manhã.

Até por volta de 7h, a polícia ainda não havia informado se o bando conseguiu levar dinheiro das agências bancárias. O Helicóptero Águia da PM sobrevoa a região.

Especialistas do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram enviados para a região central da cidade para retirar explosivos que foram deixados pela quadrilha dentro da agência da Caixa Econômica Federal.

A polícia interditou a área no Centro da cidade para preservar o local do crime. Os seguintes trechos estão fechados: Avenida Brasil, entre a Rua Voluntários da Pátria (Rua 5) e a Rua São Bento (Rua 3); Avenida São Paulo, entre a Rua São Bento (Rua 3) e a Rua Padre Duarte (Rua 4); e a Rua Padre Duarte (Rua 4), entre a Avenida Dom Pedro II e a Avenida São Paulo.

Os ônibus de transporte coletivo também estão com itinerário alterado no Centro. As linhas que passam pela Rua São Bento (Rua 3) estão descendo a Avenida Espanha (sem passar em frente à Câmara Municipal), seguindo depois normalmente até o Terminal Central de Integração.

No sentido inverso, saindo do Terminal para a região norte da cidade, todos os ônibus estão utilizando a Rua Major Carvalho Filho (Rua 0). As linhas não estão passando, neste momento, pela Rua Nove de Julho (Rua 2).

