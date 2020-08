Quadrilha capota carro roubado e suspeito morre ao ser arremessado para fora do veículo

Um suspeito morreu e outros três ficaram feridos na madrugada deste sábado (15) após capotarem com um carro roubado em um bairro de Bauru (SP).

Segundo a Polícia Militar, os criminosos invadiram uma casa no Jardim Pagani e renderam uma idosa de 68 anos em um homem de 34, com necessidades especiais. Em seguida, o bando fugiu com o veículo da família.

A PM foi acionada e, após localizar o carro, iniciou uma perseguição. O motorista do veículo roubado perdeu o controle e capotou. O veículo ficou destruído.

Um dos criminosos foi arremessado para fora do carro, chegou a ser socorrido pelo Samu, mas morreu.

Os outros três suspeitos foram socorridos e levados para o Pronto-Socorro Central e ficaram sob escolta policial. As vítimas do assalto não se feriram e passam bem.

