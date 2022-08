Projeto que visa o fortalecimento do Sistema de Coleta Seletiva de Pardinho está aberto a votação popular

O Instituto Jatobás inscreveu, no edital de emenda parlamentar participativa da deputada estadual Marina Helou, o projeto de fortalecimento do sistema de coleta seletiva no município de Pardinho. O projeto consiste na capacitação e estruturação da Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis do município, um trabalho bastante importante e de grande impacto para a região.

O projeto, encontra-se na fase final e está aberto a votação popular pelo link:: https://www.marinahelou.com.br/edital-ods/46fd5efb-b197-4f8b-bd6b-36ce8275affb

Os dois projetos mais votados por categoria serão selecionados. A coleta seletiva de Pardinho participa da categoria de cidades com até 50 mil habitantes e está em terceiro lugar.

Sobre o projeto

O objetivo é fortalecer o sistema de coleta seletiva municipal complementando através do trabalho e parceria com a Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis de Pardinho/SP, oferecendo capacitação técnica para o grupo nas áreas de Gestão Administrativa, Eficiência Produtiva e Educação Ambiental.

Somado a isso, a estruturação do grupo através da disponibilização de equipamentos técnicos e de gestão, EPI´s, consultoria para formação e campanha de educação ambiental, permitirá atender plenamente a demanda de coleta e destinação dos materiais recicláveis do município e melhorar as suas condições de trabalho.

A capacitação dos coletores associada à melhoria da infraestrutura do grupo deverá aumentar a renda dos associados, assim como gerar novos postos de trabalho.

