Projeto de animação dá dicas de combate ao coronavírus nas redes sociais através de ‘vovó espertinha’

Dona Ramona Corona surgiu da iniciativa de um ilustrador e um animador de Bauru (SP). Objetivo é reforçar a importância de ficar em casa durante a pandemia, principalmente para quem é do grupo de risco.

Uma vovó moderna e “espertinha” foi a personagem criada pelo ilustrador Rafa Monti e o animador Rafael Maroubo, de Bauru (SP), com a intenção de orientar as pessoas sobre o coronavírus de uma forma mais lúdica e divertida.

Através de episódios curtinhos publicados no Instagram, a dona Ramona Corona dá dicas de prevenção ao coronavírus à comunidade em geral e reforça a importância de permanecer em casa durante a pandemia, principalmente para quem faz parte do grupo de risco.

Rafa Monti contou que ele e Maroubo não se conhecem pessoalmente, mas os dois mantêm uma relação de trabalho há alguns anos, já que um deles tem uma produtora e o outro, uma agência de publicidade.

A Dona Ramona Corona surgiu como um projeto pessoal dos dois, fora das ideias de negócio. Com o objetivo de contribuir para evitar a transmissão do coronavírus, a dupla decidiu unir os talentos de cada um: ilustração, animação e edição.

“A dona Ramona surgiu da noite para o dia. Quando começou essa história de quarentena e todo mundo voltado para o corona, a gente na produtora começou a pensar em formas de colaborar. E a gente chegou em um consenso que o que a gente sabe fazer é vídeo”, explica Maroubo.

Em meio a outras iniciativas de vídeos institucionais e informativos, o projeto da dona Ramona tomou forma. Com cada Rafa na sua casa, se comunicando através da internet, o projeto ganhou cor durante o período de isolamento social.

Conheça a dona Ramona

A dona Ramona faz parte do grupo de risco do coronavírus. Ela tem cabelos brancos, óculos grandões e anda apoiada em uma bengalinha.

A senhorinha cumpre à risca as medidas necessárias para evitar a transmissão do coronavírus, como ficar em casa, e é através de uma expressão simpática e décadas de sabedoria que ela acaba incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo.

No primeiro episódio do projeto, dona Ramona se sente atraída para sair de casa e regar as plantas do jardim. No entanto, dois “monstrinhos” do coronavírus a esperam do lado de fora, preparados para infectá-la com a doença.

Pensando nisso, a vovó resolve fazer a tarefa com uma mangueira, de dentro de casa, e espanta os vírus ao se resguardar em casa. Tudo isso é contado através de desenhos fofos, nas cores rosa e branco e com uma pitadinha de humor. (assista ao episódio abaixo)

De acordo com Maroubo, a dupla pretende produzir episódios até o fim da pandemia de coronavírus. Ele contou que a ideia tem dado certo e muitas pessoas se sentiram representadas no jeitinho da dona Ramona e na situação que ela está vivendo.

“O projeto não seria nada sem as pessoas que abraçaram ele e elas estão recebendo de forma positiva. A dona Ramona passa uma mensagem, dá uma cutucada nas pessoas teimosas”, comenta Maroubo.

Os episódios podem ser assistidos e as dicas aproveitadas por pessoas de todas as idades. Com graça e sabedoria, dona Ramona está fazendo seu papel na luta contra o coronavírus.

Fonte: G1