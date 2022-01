Programa Bolsa do Povo oferece 60 vagas para moradores de Itatinga

Interessados podem se inscrever até o dia 7 de fevereiro pela internet. Bolsa oferece um auxílio de R$ 540 por mês para os cidadãos realizarem atividades em órgãos públicos municipais ou estaduais.

O governo do estado de São Paulo abre nesta terça-feira (25) mais vagas para o Programa Bolsa do Povo em 2022. Em Itatinga serão 60 vagas disponíveis

O objetivo do projeto é amparar a população em situação de vulnerabilidade social. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de fevereiro, no portal do programa.

Para participar é necessário:

– Ser maior de 18 anos

– Estar desempregado

– Ser morador do estado de SP a mais de 2 anos

– Renda per capita menor do que meio salário mínimo

A bolsa oferece um auxílio de R$ 540 por mês para os cidadãos realizarem atividades em órgãos públicos municipais ou estaduais.

Com carga horária sendo de quatro horas por dia em cinco dias da semana, o contrato é válido por cinco meses, o participante também participará de um curso de qualificação profissional que busca capacitá-los.

Fonte: G1

