Primeiro paciente com Covid-19 recebe alta em Lençóis Paulista

O morador de Lençóis Paulista que testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19) e estava internado desde o último dia 23 no Hospital Nossa Senhora da Piedade foi tratado com hidroxicloroquina associada a outras medicações, apresentou melhora significativa e teve alta nesta terça-feira (31). Segundo o hospital, ele ainda deve se manter em isolamento por mais alguns dias.

Conforme divulgado pelo JC, o resultado do exame que confirmou a doença, realizado por um laboratório particular credenciado pelo Ministério da Saúde, foi divulgado neste domingo (29). O paciente, de 49 anos, viajou recentemente para os Estados Unidos. De acordo com o diretor técnico do Nossa Senhora da Piedade, Antônio Celso Barros, ele começou a apresentar sintomas compatíveis com a Covid-19 há cerca de 20 dias.

“Ele tinha tosse seca, um pouquinho de febre e desconforto na garganta”, conta. “Os sintomas evoluíram e, oito dias depois, ele já estava com uma piora importante e precisou ser internado. Ele tinha queixa de falta de ar, mal-estar geral, uma tosse que não melhorava, bastante prostração, falta de apetite, dor no corpo. E tinha queda importante de oxigênio no sangue e saturação em torno de 90 (o aceitável é acima de 92)”.

O médico explica que a tomografia já indicou um quadro de comprometimento pulmonar compatível com a Covid-19. “Optamos por iniciar o tratamento com hidroxicloroquina associada a azitromicina e oseltamivir, que é o tamiflu”, conta. “E esse paciente evoluiu bem, muito bem, e ficou sem febre nos últimos três dias”. Além disso, segundo ele, tomografia revelou melhora nos pulmões. “Clinicamente, ele melhorou muito”, diz.

O diretor técnico revela que, anteontem, o paciente teve alta. “Eu optei por deixá-lo em isolamento domiciliar e isolamento da família, com o uso de máscara, até completar o 25.º dia (a partir do início dos sintomas, que ocorreu em 13 de março)”, declara. “Ele está totalmente assintomático e nós consideramos que foi pela medicação que nós utilizamos. Em princípio, eu posso considerá-lo como curado da Covid”.

O prefeito de Lençóis Paulista, Anderson Prado, falou sobre o tratamento e evolução do quadro do paciente. “É a prova que a saúde de Lençóis Paulista e a equipe do Hospital Piedade estão trabalhando sério e sabem muito bem o que estão fazendo”, afirmou. “Estou feliz, porque vencemos a primeira batalha. Agradeço, do fundo do meu coração, aos profissionais da linha de frente, que enfrentam o vírus para salvar vidas”.

