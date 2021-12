Preso engole placa e chip de minicelular e é pego por detector em presídio de Bauru

Um detento do CPP II “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna” de Bauru, que retornava do trabalho externo no sábado (27), foi barrado após o escâner corporal detectar imagens suspeitas na região abdominal. Indagado, ele confessou que havia engolido a placa e um chip de um aparelho minicelular. O caso ocorreu por volta das 12h35.

Após ter sido descoberto, o preso foi encaminhando à enfermaria da unidade, onde conseguiu expelir os equipamentos eletrônicos, espontaneamente, sem a necessidade de cirurgia.

O sentenciado flagrado com os objetos ilícitos será submetido a procedimento disciplinar e deverá regredir para o regime fechado

ROSQUINHAS

Na manhã desta segunda-feira (29), a direção do CPP II de Bauru registrou mais um flagrante, desta vez em encomenda enviada pela esposa de um interno. Os agentes de segurança apreenderam dois minicelulares e dois chips escondidos em um pacote de rosquinhas.

Um boletim de ocorrência foi registrado. O estabelecimento penal também instaurou uma investigação interna para apurar a cumplicidade do preso que receberia os aparelhos.

