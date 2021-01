Presidente da Câmara assume como prefeito interino e Anhembi deve ter novas eleições

Os vereadores de Anhembi vão representar 6.819 habitantes. A cidade paulista tem um PIB de R$ 154.449.537,00 e um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,721, segundo a última medição do IBGE, que é de 2010. O IDH vai de 0 a 1 – quanto maior, mais desenvolvida a cidade – e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. A média no Brasil é de 0,765, segundo dados de 2019 divulgados em 15 de dezembro de 2020 pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD).

Odeon, do PV, tem 62 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de aposentado e tem ensino médio completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

Rodrigo Moura, do PV, tem 35 anos, é casado e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 131.000,00.

Edivaldo da Prefeitura, do PSD, tem 53 anos, é divorciado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem ensino médio completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

Claudio Basques, do PSD, tem 63 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 58.266,71.

Rodrigo Pomba, do PSD, tem 40 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 35.955,16.

Felipe Abud, do PP, tem 42 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de empresário e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 2.235.434,94.

João Tomé, do PP, tem 51 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 315.000,00.

Motinha, do PP, tem 50 anos, é divorciado, declara ao TSE a ocupação de professor de ensino médio e tem superior completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

Thiago Becca, do PP, tem 31 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de professor de ensino médio e tem superior completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.