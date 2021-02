Prefeitura de São Manuel retoma realização de concurso público de 2020

A Prefeitura de São Manuel divulgou nesta semana a retomada do processo de realização de concurso público para preenchimento de vários cargos. O concurso foi iniciado em fevereiro de 2020, mas suspenso por conta da pandemia.

O Edital de Convocação contendo a relação nominal de todos os candidatos inscritos no Concurso Público, em referidos Cargos, em ordem alfabética geral, contendo o Nome do Candidato, o Cargo, o local, a sala, a data e o horário, para a realização das Provas Objetivas, será divulgado na data prevista de 31 de março de 2021, bem como todas as medidas sanitárias e de segurança que deverão ser adotadas para a realização das Provas, em razão da Pandemia.

As Provas Objetivas, para os Cargos de Encanador – Motorista de Veículo Municipal – Pedreiro – Agente Comunitário de Saúde – Auxiliar de Farmácia – Mecânico da Frota Municipal – Monitor de Alunos – Técnico em Segurança do Trabalho – Topógrafo – Assistente Social – Bibliotecário – Diretor de Escola – Engenheiro de Segurança do Trabalho – Enfermeiro – Farmacêutico – Médico Clínico Geral – Médico Veterinário e Professor de Educação Básica II ( Educação Física), serão realizadas na cidade de São Manuel/SP, na data prevista de 11 de abril de 2021.

A retomada das demais etapas do Certame, para os cargos de Agente Comunitário de Saúde – Motorista de Veículo Municipal e Pedreiro estarão disponíveis para consulta no Cronograma de Atividades e serão divulgadas em data oportuna, nos Veículos Oficiais de Divulgação, previstos no Edital nº 01/2020.

Para maiores informações, os interessados deverão acessar o oficial da organizadora do certame, a Global Concursos, através do endereço eletrônico https://portal.globalconcursos.org.br/