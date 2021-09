Prefeitura de São Manuel realiza processo seletivo para assistente social e psicólogo

A prefeitura de São Manuel abriu um processo seletivo para contratação temporária de dois assistentes sociais e dois psicólogos.

As inscrições podem ser feitas até domingo (26) pela internet. As inscrições são gratuitas e a aplicação das provas para ambos os profissionais está prevista para acontecer no dia 10 de outubro

A contratação temporária é para atuação no Projeto Enfrentar que foi lançado pela prefeitura para prestar apoio psicossocial às pessoas que perderam parentes para a Covid-19.

“Prestar assistência à estas famílias é mais do que o nosso dever, é assegurar a essas quase 150 famílias condição de vivenciarem adequadamente seus lutos e enfrentarem a continuidade de suas vidas, mesmo sem a presença de seus entes tão queridos que se foram”, ressalta a diretora de Promoção Social, Lílian Tedesco Fusco, idealizadora do projeto.

A iniciativa será realizada ao longo de 12 meses através de visitas domiciliares a cada uma das cerca de 150 famílias com registros de óbitos por Covid-19.

As visitas serão promovidas sempre por um assistente social e um psicólogo que, conjuntamente, reconhecerão as demandas específicas de cada família e atuarão, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e com o apoio da Rede Municipal de Serviços com intervenções e encaminhamentos de acordo com as especificidades de cada núcleo familiar.

Fonte: Portal G1