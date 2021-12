Prefeitura de São Manuel proíbe estacionar nas ruas do Distrito Industrial II

A Administração Municipal, através do Setor de Trânsito e atendendo a um pedido da Diretoria da Indústria e Comércio, resolveu proibir o estacionamento de veículos e motos nas ruas do Distrito Industrial II “Professor Adhemar Augusto”. Placas de sinalização neste sentido foram instaladas nos últimos dias no local.

A justificativa para a proibição é evitar que continue ocorrendo festas e pancadões nos finais de semana nas ruas da área industrial, onde jovens e adolescentes fazem uso de bebida alcoólica, possivelmente usam drogas e acabam deixando o local com muita sujeira e vidros quebrados.

Como o local é uma área de domínio público, a proibição se dá no sentido de preservação do patrimônio. Com isso, tanto a Polícia Militar como a Guarda Civil Municipal poderão multar os veículos que lá se encontrarem estacionados.

A Vicinal “Maestro Pedro Catalan”, que dá acesso ao novo Distrito, também terá em suas duas mãos de direção o estacionamento proibido, com o mesmo objetivo já mencionado.

