Prefeitura de São Manuel lacra dois estabelecimentos e multa residência, banco, supermercado e bar

A Prefeitura de São Manuel, através do Setores de Fiscalização da Tributação e da Vigilância Sanitária, realizou no último final de semana mais uma operação de fiscalização do comércio essencial e não essencial do Município, atendendo aos Decretos Municipal nº 3.807 e 3.828 de 2021, que seguem as regras da Fase Vermelha do Plano São Paulo, contidas no Decreto Estadual nº 65.545 de 22/03/2021, que disciplina a restrição de serviços e atividades em decorrência da medida de quarentena, no combate ao coronavírus. Participaram da operação os fiscais do Setor de Tributação e Vigilância Sanitária, os policiais da GCM e Polícia Militar.

No último dia 5, após receber uma denúncia anônima de perturbação de sossego público e de aglomerações de pessoas em uma residência do bairro jardim Bom Pastor, os fiscais da Prefeitura, juntamente com os policiais da GCM e Polícia Militar, se dirigiram até o local e comprovaram a realização de uma festa, com aproximadamente 30 pessoas.

Na oportunidade, segundo a Prefeitura, fiscais e policiais foram ofendidos pelas pessoas presentes na festa, cujo proprietário da residência foi multado e foi lavrado Boletim de Ocorrência na Polícia Militar, que será encaminhado para análise e determinações para abertura de inquérito policial e denunciação ao Ministério Público Estadual.

Prosseguindo com a fiscalização, que está sendo realizada diariamente, em supermercados, farmácias, lojas de conveniência, bares, chácaras e residências, os fiscais fizeram mais três autuações: uma em um Banco no centro da cidade, devido a formação de filas na calçada para o atendimento à população, outra em um supermercado da região central e em um bar também no centro.

Dois estabelecimentos, que já haviam recebido notificações em função de denúncias frequentes de funcionamento irregular, foram lacrados. O total das multas aplicadas somam o valor de R$ 16.764,22 e já foram lançadas pelo Setor de Fiscalização da Administração Municipal, até esse dia 10 de março.