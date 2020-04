Prefeitura de São Manuel fiscaliza bancos e lotéricas após pedido do Ministério Público

Na manhã da última quarta-feira, 08, a Prefeitura Municipal de São Manuel realizou uma fiscalização em agências bancárias e casas lotéricas do município a fim de verificar quais medidas estão sendo tomadas em relação à segurança, prevenção e combate a disseminação do Covid-19 (novo Coronavírus).

A ação, feita de forma integrada entre setores estratégicos da Prefeitura (Tributação, Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal), ocorreu após o registro de denúncias junto ao Ministério Público de que alguns estabelecimentos estariam descumprindo as determinações das autoridades de saúde e causando aglomerações tanto na rua com a formação de filas quanto no interior das agências.

Com isso, a Promotoria de Justiça de São Manuel, na pessoa da promotora dra. Vivian Corrêa de Castro Ayres, encaminhou um ofício à Prefeitura solicitando providências e a administração municipal realizou este esforço conjunto que contou também com o apoio da Polícia Militar.

Durante a fiscalização, foi nítida a grande movimentação registrada na maioria dos locais visitados e algumas falhas pontuais foram detectadas pelos fiscais em determinadas agências, como ausência de um funcionário para orientar os clientes sobre os cuidados necessários e sobre a possibilidade de realizar serviços bancários pela internet, falta de álcool gel, falta de demarcação de distância mínima entre uma pessoa e outra na fila e, principalmente, adotar medidas de atendimento como distribuição de senhas ou agendamento a fim de evitar aglomeração.

Por fim, os gerentes foram orientados quanto a importância de adotarem tais medidas e uma nova fiscalização deverá ser realizada em caráter mais punitivo para as agências que as descumprirem.